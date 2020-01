Lo sport per crescere, incontro all’Istituto economico “Galilei” di Vibo

Il seminario formativo voluto dal dirigente Modesti ha visto la partecipazione di due atleti e del direttore tecnico della Volley Tonno Callipo. Ospitata anche una classe della “Garibaldi”

“Lo sport come percorso educativo e di formazione sociale”. Questo il titolo della conferenza svoltasi all’Istituto tecnico economico “Galilei” di Vibo Valentia, con ospiti d’eccezione i giocatori della Volley Tonno Callipo Marco Rizzo e Saverio Di Lascio e il responsabile tecnico Nico Agricola, i quali hanno incontrato gli studenti dell’istituto che per l’occasione ha ospitato una classe della scuola media “Garibaldi”, come attività formativa di “curricolo verticale”.



Gli atleti hanno raccontato il loro percorso formativo ponendo l’accento sull’importanza di credere nei propri sogni e lavorare per perseguirli con costanza, passione e rispetto delle regole. Ha partecipato alla manifestazione il consigliere comunale con delega allo Sport e spettacolo Rino Putrino, mentre ha moderato l’incontro il giornalista Michele La Rocca. Un incontro formativo voluto fortemente dal dirigente dell’Ite Genesio Modesti, il quale ha puntato molto sullo sport anche per il suo istituto poiché dal prossimo anno scolastico 2020 /2021 la scuola ospiterà un nuovo indirizzo dedicato proprio allo sport.



Gli atleti e il direttore tecnico della Volley Callipo hanno risposto a domande degli studenti rafforzando l’importanza del concetto di sport come attività formativa fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei giovani e come strumento di cittadinanza attiva.