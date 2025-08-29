Digitalizzazione Pa, il Comune di Vibo ottiene un nuovo finanziamento da 58mila euro

«Il Comune di Vibo Valentia si conferma tra i protagonisti del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Sono infatti arrivati i risultati della prima fase di sperimentazione, avviata due anni fa, del progetto complesso di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali attraverso il sistema SIOPE+ e l’allineamento con la Piattaforma dei crediti commerciali. E Vibo Valentia è risultato beneficiario, unico Comune della Calabria, di un finanziamento, pari a 58mila euro, per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari della Pubblica amministrazione». È quanto fa sapere in una nota l’amministrazione comunale di Vibo Valentia.

«Questa iniziativa – commenta l’assessore all’Innovazione tecnologica, Luisa Santoro – rappresenta un passo decisivo verso una gestione più moderna e integrata dei pagamenti pubblici, contribuendo a ridurre i tempi di pagamento e a garantire maggiore affidabilità nei rapporti con cittadini e imprese. Il Comune di Vibo Valentia prosegue così il suo percorso di trasformazione digitale, consolidando il proprio ruolo come modello virtuoso nel panorama non solo locale».

Negli ultimi anni, riferiscono da Palazzo Luigi Razza, il settore Innovazione tecnologica e trasformazione digitale, guidato dal segretario generale Domenico Libero Scuglia in qualità di dirigente, ha compiuto «enormi passi in avanti. La digitalizzazione investe tutti gli ambiti amministrativi: dalla produzione degli atti alla notifica degli stessi, dalle certificazioni al pagamento online attraverso il sistema PagoPA di tributi, sanzioni e diritti vari, consentendo all’ente vibonese di collocarsi sullo stesso piano dei Comuni più avanzati, come attestano – conclude la nota – le classifiche del Dipartimento innovazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri».