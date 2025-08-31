La bella estate di Comerconi, tanti eventi e per finire una cena in piazza tutti insieme

Una comunità piccola ma molto attiva quella di Comerconi, frazione di Nicotera, che anche d’estate si rimbocca le maniche per dar vita a eventi d’intrattenimento con l’intento di riunirsi tutti insieme e accogliere gli emigrati che in questo periodo dell’anno fanno ritorno in paese. Pure quest’anno infatti il mese di agosto si è arricchito con diverse e piacevoli serate. Soddisfazione è espressa dal parroco don Saverio Callisti che con il comitato parrocchiale ha promosso molti degli eventi, nel segno della socializzazione e dell’allegria.

Le danze le ha aperte, il 7 agosto, il raduno dei Giganti organizzato dall’associazione culturale I giganti i Sabatinu e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Una serata di balli e rulli di tamburi che hanno allietato il paese, attirando tante gente da tutto il circondario. Poi l’11 agosto è stata la volta della Corrida in piazza, patrocinata dal Comune di Nicotera e organizzata dalla parrocchia, che ha visto la partecipazione di molti dilettanti e un folto pubblico proveniente anche da fuori e dalla vicina provincia di Reggio Calabria che si è divertito per tutta la serata, che si è conclusa con la premiazione dei vincitori. Altra occasione per stare insieme è stata la quarta edizione della Festa del dolce, sempre organizzata dalla parrocchia di Comerconi e patrocinata dal Comune di Nicotera. La comunità si è impegnata a preparare dolci tipici della tradizione locale, allestendo uno stand ricco e variegato. Degustazioni e tanta allegria hanno incorniciato la serata, terminata con la premiazione del dolce più accattivante: una torta al vino, ingrediente principe per Comerconi che è appunto conosciuto come il paese del vino e dell’olio. Il 20 agosto spazio al teatro con la commedia in vernacolo “La nonna Sisì” messa in scena dalla compagnia Comerconi a teatro che ha intrattenuto e fatto ridere il pubblico.

La parrocchia, per ringraziare l’intera comunità per l’impegno e per la partecipazione agli eventi estivi, ha quindi organizzato un ulteriore appuntamento: una cena tutti insieme nella piazza principale del paese. Un modo anche per salutare la fine di agosto tutti insieme. «Ognuno ha portato qualcosa da casa, e tutti insieme abbiamo cenato in un clima di grande fraternità e comunità. Un ringraziamento va al comitato promotore della parrocchia, che con impegno e dedizione ha realizzato questi eventi apprezzati da tutti, dove ci siamo sentiti come un’unica famiglia, vivendo momenti di spensieratezza e allegria», il ringraziamento di don Callisti.