La bella estate di Comerconi, tanti eventi e per finire una cena in piazza tutti insieme
La piccola comunità si è rimboccata le maniche per la riuscita di diverse serate, dalla Corrida alla Festa del dolce, che hanno portato in piazza anche gente da fuori
Una comunità piccola ma molto attiva quella di Comerconi, frazione di Nicotera, che anche d’estate si rimbocca le maniche per dar vita a eventi d’intrattenimento con l’intento di riunirsi tutti insieme e accogliere gli emigrati che in questo periodo dell’anno fanno ritorno in paese. Pure quest’anno infatti il mese di agosto si è arricchito con diverse e piacevoli serate. Soddisfazione è espressa dal parroco don Saverio Callisti che con il comitato parrocchiale ha promosso molti degli eventi, nel segno della socializzazione e dell’allegria.
Le danze le ha aperte, il 7 agosto, il raduno dei Giganti organizzato dall’associazione culturale I giganti i Sabatinu e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Una serata di balli e rulli di tamburi che hanno allietato il paese, attirando tante gente da tutto il circondario. Poi l’11 agosto è stata la volta della Corrida in piazza, patrocinata dal Comune di Nicotera e organizzata dalla parrocchia, che ha visto la partecipazione di molti dilettanti e un folto pubblico proveniente anche da fuori e dalla vicina provincia di Reggio Calabria che si è divertito per tutta la serata, che si è conclusa con la premiazione dei vincitori. Altra occasione per stare insieme è stata la quarta edizione della Festa del dolce, sempre organizzata dalla parrocchia di Comerconi e patrocinata dal Comune di Nicotera. La comunità si è impegnata a preparare dolci tipici della tradizione locale, allestendo uno stand ricco e variegato. Degustazioni e tanta allegria hanno incorniciato la serata, terminata con la premiazione del dolce più accattivante: una torta al vino, ingrediente principe per Comerconi che è appunto conosciuto come il paese del vino e dell’olio. Il 20 agosto spazio al teatro con la commedia in vernacolo “La nonna Sisì” messa in scena dalla compagnia Comerconi a teatro che ha intrattenuto e fatto ridere il pubblico.
La parrocchia, per ringraziare l’intera comunità per l’impegno e per la partecipazione agli eventi estivi, ha quindi organizzato un ulteriore appuntamento: una cena tutti insieme nella piazza principale del paese. Un modo anche per salutare la fine di agosto tutti insieme. «Ognuno ha portato qualcosa da casa, e tutti insieme abbiamo cenato in un clima di grande fraternità e comunità. Un ringraziamento va al comitato promotore della parrocchia, che con impegno e dedizione ha realizzato questi eventi apprezzati da tutti, dove ci siamo sentiti come un’unica famiglia, vivendo momenti di spensieratezza e allegria», il ringraziamento di don Callisti.
