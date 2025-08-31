Al Parco Urbano di Vibo Valentia il 1° Torneo di burraco

Il Parco urbano di Moderata Durant di Vibo Valentia ha ospitato il 1° Torneo di burraco organizzato dall’Associazione Moderata Durant APS. Il torneo, nato da un’idea e dalla fattiva collaborazione delle associate Francesca Romeo e Lucia Soriano, sostenute dal prezioso aiuto di altri volontari dell’Associazione, si è regolarmente svolto alla presenza di un giudice di gara. La competizione si è conclusa con la premiazione delle prime tre coppie classificate.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la partecipazione di numerosi cittadini associati che hanno manifestato entusiasmo e gratitudine tali da indurli a mettere in calendario un nuovo appuntamento nel più breve tempo possibile. «L’impegno dell’Associazione Moderata Durant – è scritto in un comunicato stampa -prosegue con altri appuntamenti che si svolgeranno nel mese di settembre»