La Cgil scende in piazza anche a Vibo per il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina

Anche in Calabria la Cgil promuove per sabato 6 settembre presidi per dire no alla barbarie in corso a Gaza. L’organizzazione sindacale invita a partecipare lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, il mondo associativo, artisti, intellettuali e giornalisti a unirsi contro una delle più grandi violazioni del diritto umanitario e internazionale. I presidi calabresi saranno a:

Catanzaro , piazza Prefettura ore 10.30;

, piazza Prefettura ore 10.30; Vibo , Corso Vittorio Emanuele ore 10.30;

, Corso Vittorio Emanuele ore 10.30; Crotone , piazzale Berlinguer – Lungomare ore 17;

, piazzale Berlinguer – Lungomare ore 17; Reggio Calabria, scalinata Teatro Cilea, corso Garibaldi ore 18;

Calabria, scalinata Teatro Cilea, corso Garibaldi ore 18; Cosenza (Camere del lavoro di Cosenza e Pollino Sibaritide Tirreno), piazza XI Settembre ore 17.30.

La Cgil Calabria sostiene la Global Sumud Flotilla, iniziativa non violenta nata dal basso per rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese. Il sindacato ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.