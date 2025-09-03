Trasporto scolastico, a Vibo aperte le iscrizioni: quest’anno anche domande online e su app

Il Comune di Vibo Valentia informa la cittadinanza che, a partire da oggi, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026. Annunciata anche una novità: «Da quest’anno, le famiglie potranno presentare la domanda comodamente dal proprio dispositivo, e quindi direttamente online dal sito https://www4.itcloudweb.com/vibovalentiaportalegen, e scaricando l’app ComunicApp, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet. Prima di scaricare l’app è necessario effettuare la registrazione al portale genitori come “nuovo iscritto”. Al momento bisogna registrarsi al solo servizio di trasporto scolastico, mentre successivamente (seguirà comunicazione) verrà abilitata anche l’iscrizione – sempre tramite ComunicApp – al servizio di refezione scolastica».

Tramite l’app vi è quindi la possibilità di completare l’iscrizione al trasporto effettuando il pagamento direttamente online tramite la piattaforma PagoPa. Sul sito del Comune di Vibo Valentia è possibile consultare l’Avviso pubblico con tutti i dettagli e le informazioni per l’iscrizione al link: https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/trasporto-scolastico-aperte-le-iscrizioni-per-lanno-2025-2026.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Vania Continanza, dichiara: «Siamo orgogliosi di offrire un servizio sempre più moderno e vicino alle famiglie. L’introduzione dell’app, inoltre, rappresenta un passo avanti nell’innovazione digitale della nostra amministrazione, semplificando le procedure e migliorando la comunicazione. Mi piace infine evidenziare come, anche quest’anno, abbiamo garantito il trasporto ai bambini di Porto Salvo, inseriti nella linea Longobardi-Porto Salvo-Bivona-Vibo Marina, all’insegna di una maggiore inclusività e dell’accesso all’istruzione per tutti i nostri ragazzi».