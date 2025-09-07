Il comitato di Vibo Valentia della Croce rossa protagonista alle gare regionali di primo soccorso a Monasterace

L’appuntamento ha trasformato la cittadina ionica in un palcoscenico di formazione e prevenzione, con squadre provenienti da tutta la Calabria pronte a sfidarsi per accedere alla fase nazionale

Si sono svolte ieri, sabato 6 settembre 2025, a Monasterace (RC) le XVIII gare regionali di primo soccorso. Le squadre di soccorritori partecipanti, provenienti dai vari Comitati CRI calabresi, si sono sfidate con l’obiettivo di rappresentare la Calabria alla prossima gara nazionale. Tra i presenti, anche il Comitato di Vibo Valentia con il presidente Filippo Marino e la vice presidente Caterina Muggeri.

Ogni squadra di soccorritori CRI è intervenuta su numerosi scenari simulati, preparati dai Truccatori e Simulatori CRI, dimostrando di applicare le corrette procedure di primo soccorso, di sapersi coordinare e di agire con il giusto approccio nei confronti degli infortunati, senza avere alcuna indicazione preventiva sulla situazione da affrontare.

Le prove non hanno valutato soltanto la preparazione tecnica nelle manovre di primo soccorso, ma anche aspetti fondamentali come la capacità di ascolto, la leadership, la gestione dello stress e la prontezza. La valutazione è stata affidata a giudici appositamente preparati.

L’evento non è stato soltanto una competizione, ma anche un’occasione di incontro con la cittadinanza: i visitatori hanno potuto assistere alle simulazioni, conoscere da vicino il lavoro dei volontari della Croce Rossa e ricevere informazioni utili sulle manovre di primo soccorso e sulle attività dell’associazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comitato CRI di Monasterace, comitato ospitante delle gare, al Comune di Monasterace che ha patrocinato l’iniziativa, a tutto lo staff regionale e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.