domenica,Settembre 7 2025

Vibo, gli allievi del liceo Capialbi selezionati per danzare “Lo Schiaccianoci” al Teatro Antico di Taormina

Per gli studenti dell’indirizzo coreutico il sogno diventa realtà: l’8 e 9 settembre vivranno l’esperienza straordinaria di esibirsi accanto a ballerini di fama internazionale in uno scenario unico

Redazione -
Vibo, gli allievi del liceo Capialbi selezionati per danzare “Lo Schiaccianoci” al Teatro Antico di Taormina

Un risultato di grande prestigio per il liceo “Capialbi”, sezione coreutico, di Vibo Valentia. Un gruppo di allievi è stato selezionato dal maestro e coreografo Pietro Gorgone del Balletto di Sicilia per prendere parte al celebre balletto “Lo Schiaccianoci”, in programma l’8 e il 9 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Gli studenti, dopo aver ottenuto una borsa di studio e superato con successo l’audizione, avranno l’opportunità di danzare fianco a fianco con professionisti di fama nazionale e internazionale in uno dei palcoscenici più suggestivi e conosciuti al mondo.

Lo spettacolo, che vedrà in scena anche gli allievi dell’ASD Vividanza diretta da Viviana Delpopolo Fischietti, del Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi e della Scuola di Recitazione della Calabria guidata da Floriana Agresta, rappresenta un momento di altissimo valore artistico e formativo.

A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione di nomi di spicco della danza mondiale come Amilcar GonzalesVirginia TomarchioAlex Atzewi e la straordinaria presenza della stella russa Oxana Bondareva.

Il Teatro Antico di Taormina, con il suo fascino millenario, farà da cornice a una serata che promette di unire la magia del repertorio classico all’entusiasmo e alla passione delle nuove generazioni. Per gli allievi del liceo “Capialbi”, si tratta non solo di un traguardo significativo, ma anche di un’esperienza indimenticabile: danzare accanto a grandi artisti, su un palcoscenico simbolo della cultura internazionale.

Gli allievi selezionati sono: Maria Rosa Catalano, Lucia Iannello, Asia Abbate, Carmen Franzé, Alessia Rettura, Michela Greco, Giorgia Spasari, Gioia Criseo, Chiara Colaciuri, Francesco Cortellini, Francesca Calzone, Gioia Maria Filomena Gioffrè.

Redazione

Articoli correlati