Vazzano, un’intera estate targata Pro Loco. Il presidente Caloiero: «Quest’anno compivamo 25 anni, era importante festeggiarli»

Un’altra estate è passata e, ancora una volta, nel comune di Vazzano è stata all’insegna della Pro Loco. Tante le iniziative e gli eventi che hanno ravvivato le vie del paese e il paese stesso, senza dimenticare l’ormai radicata sagra dei pipi e patati che è fiore all’occhiello della stagione estiva vazzanese.

Sabato scorso l’ultimo appuntamento che ha di fatto chiuso l’estate vazzanese, e caratterizzato dalla Festa del Fico D’india. Insomma, dedizione e impegno da parte dell’associazione che ha creato, nel corso del tempo, rinnovato entusiasmo nella comunità.

Un’estate targata Pro Loco

Feste e sorrisi dunque, con l’intera Pro Loco soddisfatta di quanto organizzato: «Desideriamo confermare il grande successo della nostra Sagra dei Pipi e Patati e degli Antichi Sapori, giunta alla sua ventesima edizione, che i numeri e le testimonianze riconoscono come una delle più eccellenti della nostra regione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato alle iniziative organizzate e, soprattutto, alla nostra Pro Loco dei Ragazzi, per il cui impegno e dedizione tutti i visitatori accorsi da ogni luogo si sono complimentati».

Soddisfatto il presidente Caloiero

Intrisi di grande soddisfazione anche le parole di Domenico Caloiero, attuale presidente della Pro Loco, che si è espresso così in merito: «La Pro Loco quest’anno ha compiuto 25 anni dalla sua nascita e in concomitanza abbiamo festeggiato i venti anni di continuità per la Sagra dei Pipi e Patati e degli Antichi Sapori. Questo è un qualcosa di molto importante per un piccolo paesino è necessario credere nel potenziale che ognuno può esprimere dai ragazzi fino ai nostri anziani perché c’è bisogno costantemente di tutti. Ringrazio tantissimo per il lavoro svolto il mio direttivo, senza di loro sarebbe veramente impossibile fare».