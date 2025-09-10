Cent’anni di vita, 15 nipoti e tanto affetto: Bivona festeggia nonna Giuseppina

Originaria di Porto Salvo, la centenaria ha vissuto un secolo tra sfide, coraggio e tanto amore familiare

Un secolo di vita, un secolo di forza e coraggio. Nonna Giuseppina, originaria di Porto Salvo e oggi residente a Bivona, il 1° settembre ha compiuto 100 anni, portando con sé una storia che sembra un romanzo fatto di sfide, resilienza e tanto amore.

Il suo primo traguardo fu quello di sopravvivere: nata da un parto gemellare e creduta morta, si fece sentire con un pianto che le salvò la vita. Da allora ha affrontato guerre, sacrifici e cambiamenti epocali, senza mai perdere la sua determinazione e il suo spirito indomito.

Donna emancipata e coraggiosa, scelse di sposarsi per amore, rifiutando pretendenti che non sentiva vicini al suo cuore. Una decisione che già allora raccontava la forza di un carattere capace di andare controcorrente.

Per la sua grande famiglia, Giuseppina è stata una presenza costante: “una nonna di altri tempi”, come la definiscono i suoi 15 nipoti, cresciuti tra i suoi racconti, i suoi consigli e quel calore che non è mai mancato. Ognuno di loro conserva ricordi speciali legati a lei: le lunghe chiacchierate, i sorrisi pronti a stemperare le difficoltà, la saggezza semplice che solo una nonna sa donare.

Oggi, nel festeggiare i suoi 100 anni, figli, nipoti e pronipoti non possono che dirle grazie, con l’orgoglio di averla ancora al loro fianco: un dono prezioso che custodiscono con amore e gratitudine.