Gruppo Prociv Nicotera, focus su ordigni e attentati terroristici

Seminario formativo organizzato insieme agli Artificieri dell’Arma per capire come affrontare gli scenari prospettati

È nato da poco ma si sta dimostrando particolarmente attivo, il gruppo di Protezione civile di Nicotera. Ieri pomeriggio, infatti, si è tenuta una giornata formativa organizzata di concerto con unità del Nucleo artificieri carabinieri di Catanzaro. «L’obiettivo dell’incontro – spiegano in una nota gli organizzatori – è stato la cooperazione con le forze di Polizia in caso di rinvenimento di Uxo (ordigni esplosivi residuati bellici) e scenario di attentato terroristico mediante Ieds, la scena del crimine e le procedure di intervento».



Al corso hanno partecipato, oltre ai volontari nicoteresi e i membri del Nucleo sommozzatori, la neo squadra San Calogero, articolazione territoriale in fase di formazione inquadrata nel Gruppo Nicotera (la cui promotrice è l’assessore Caterina Grillo) e la gemellata associazione del comando provinciale delle guardie ecozoofile di Vibo Valentia. Al termine dell’incontro è stato conferito un attestato al maresciallo Paolo Gigliotti degli artificieri dell’Arma ed un sentito ringraziamento è stato espresso anche al comandante della Legione carabinieri Calabria che ha reso possibile l’evento.