Mileto, fervono i preparativi per il Carnevale: ecco il programma

La manifestazione nella cittadina normanna è tra le più importanti della regione. Fissato il giorno dell’evento

Domenica 23 febbraio. Questo il giorno in cui si svolgerà l’edizione 2020 del Carnevale Miletese. A comunicarlo, l’omonima associazione che da anni si occupa dell’organizzazione del noto evento allegorico, riguardante la cittadina normanna. La manifestazione viene organizzata anche quest’anno in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Mileto. L’omonima associazione, guidata dal presidente Antonio Sorrentino, nell’occasione comunica anche il programma della giornata. Il Carnevale Miletese prenderà il via alle 14.30 del 23 febbraio con il raduno del corteo allegorico e il classico taglio del nastro. La sfilata di carri, figuranti e gruppi in maschera procederà per tutto il pomeriggio e sino a tarda serata lungo Corso Umberto I e su un percorso cittadino studiato appositamente dagli organizzatori. La cerimonia conclusiva è prevista in Piazza Pio XII, luogo in cui si posizioneranno le varie attrazioni e dove, alla fine della sfilata, si svolgerà la premiazione dei primi 3 carri e dei primi 3 gruppi dichiarati vincitori, in base alla classifica stilata dai sette componenti dell’apposita giuria. La manifestazione è divenuta negli anni tra le più attese del panorama regionale. Tant’è che anche in questa edizione 2020 a Mileto è previsto l’arrivo di migliaia di persone, provenienti da tutto il territorio provinciale, e non solo.