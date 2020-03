La violinista di Vibo e la cantante di Zambrone: la musica contro la paura del coronavirus – Video

Messaggi di speranza grazie al talento di Francesca e Mariachiara che hanno improvvisato delle esibizioni in cortile e dal balcone

L’ondata del flash mob sonoro travolge anche il Vibonese. Il clima spettrale dei paesi tra emergenza coronavirus e limitazioni negli spostamenti così come previsto dai decreto Conte “Io resto a casa”, cambia sul finire della giornata trasmettendo messaggi positivi di speranza. In molti hanno aderito all’iniziativa e, dai balconi delle proprie abitazioni, hanno dato vita a piccoli spettacoli. [Continua]

L’inno di Mameli di Francesca

Si parte da Vibo Valentia con la giovanissima Francesca. Con il suo violino, per scacciare via ansie e paure, si è esibita nel piazzale di casa. L’inno di Mameli, così, ha rivitalizzato una città fantasma facendo fare capolino dalle finestre tanti condomini, tutti rigorosamente a distanza di sicurezza: «Insieme ce la faremo, io resto a casa», saluta poi la musicista tra gli applausi.

A Zambrone la voce di Mariachiara

Altra iniziativa a Zambrone grazie all’intraprendenza di Mariachiara Carrozzo. Microfono, musica di sottofondo e via. La performance, sulle note dell’Hallelujah di Leonard Cohen, spezza i silenzi della cittadina costiera. Poche auto, poche presenze ma tante emozioni veicolate sui social. La cantante 23enne, dal balcone di casa, dà il suo contributo e rilancia il suo messaggio d’ottimismo. Il personalissimo concerto è continuato poi con la canzone “Una poesia anche per te”, intramontabile brano di Elisa. Un vero inno alla vita in giornate che hanno letteralmente stravolto la quotidianità: «Forza Italia, forza Calabria. Un abbraccio a tutti», incoraggia Mariachiara.