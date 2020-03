Ascensore al Liceo classico di Vibo, dal Ministero 150mila euro alla Provincia

Decretato lo stanziamento promesso dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. A darne notizia il deputato Tucci: «Impegno mantenuto»

«Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento e la mia soddisfazione per la sensibilità e la celerità con cui il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha risposto alle sollecitazioni degli studenti e dirigenti del Liceo classico “Michele Morelli” di Vibo, sulla vicenda della studentessa disabile impossibilitata a seguire le lezioni ai pieni superiori dell’istituto, per l’assenza di un montascale».



E’ quanto afferma in una nota il portavoce alla Camera dei deputati del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci, che raggiante prosegue: «Il ministro ha mantenuto la promessa e la scuola avrà a breve, non già un montascale, come si era ipotizzato all’inizio, ma un più comodo ascensore».



«E’ stato, infatti, decretato – ha precisato Tucci – nella giornata di ieri, da parte del Ministero dell’Istruzione, uno stanziamento di 150 mila euro a favore della Provincia di Vibo Valentia per la realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio nonché di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’istituto. Una vicenda, questa, che riempie di significato il sacrosanto diritto allo studio e che mi inorgoglisce come cittadino vibonese», ha concluso il deputato.



