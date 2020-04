Società Cuochi per passione, volontari per vocazione: in cucina per i bisognosi – Video Nella vita di tutti i giorni fanno tutt'altro. Ora, grazie al progetto “cucine aperte per la solidarietà” dell’Alberghiero di Vibo si danno da fare tra i fornelli per dare un aiuto a chi non ce la fa Di Cristina Iannuzzi -

Nella vita di tutti i giorni fanno tutt'altro. Ora, grazie al progetto “cucine aperte per la solidarietà” dell’Alberghiero di Vibo si danno da fare tra i fornelli per dare un aiuto a chi non ce la fa

Informazione pubblicitaria