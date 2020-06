Più forti di prima, ecco la Calabria che si rialza: la nuova campagna LaC – Video

Storie di coraggio, resistenza e tenacia. Storie di straordinaria quotidianità che racconteremo e veicoleremo attraverso le testate targate Diemmecom

“Per tornare alla normalità serve una forza straordinaria”. È questo il messaggio chiave della nuova campagna lanciata dal network LaC e dalla società editoriale Diemmecom. L’iniziativa intende valorizzare la straordinaria forza dei calabresi che dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus sono ripartiti con grande spirito di sacrificio rimettendosi in carreggiata.



L’avvio della fase 3 ha rimesso in moto il Paese e rialzato le saracinesche, riaperto attività ed esercizi commerciali. Imprenditori e lavoratori armati di mascherine e guanti hanno riadattato spazi e messo a disposizione disinfettanti, con grande impegno e senso di responsabilità, consapevoli che è comunque ancora fondamentale non abbassare la guardia.



Dopo aver lanciato la campagna di sensibilizzazione “Attenta Calabria”, al fine di veicolare sane abitudini e trasmettere un’informazione corretta dedicando un’intera sezione della nostra testata all’emergenza sanitaria (lacnews24.it/coronavirus) e proseguito con la campagna “Non abbassiamo la guardia”, in questa nuova fase abbiamo scelto di rendere protagonista la Calabria e i calabresi.



Resistenza, coraggio, tenacia. Sono queste le storie di straordinaria quotidianità che racconteremo e veicoleremo attraverso le testate targate Diemmecom.



Protagonisti saranno solo i calabresi e la loro forza. Calabresi che nonostante le mille difficoltà, la crisi economica e i timori ancora legati al virus, sono ripartiti più forti di prima.