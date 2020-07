Società I calabresi scelgono LaC: è la tv più vista. Svettano anche le testate web L'Auditel consegna a LaC il primo posto tra le tv calabresi. Numeri importanti per un network in crescita che in questi mesi ha raccontato la Calabria minuto per minuto grazie a una grande squadra di giornalisti, tecnici e conduttori Di Redazione -

