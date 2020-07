Distaccamento dei Vigili del fuoco attivato a Ricadi

Avrà competenza su nove comuni della costa vibonese. La sede in locali concessi in comodato d’uso gratuito

Attivato a Ricadi in via Solis nei locali dell’ex scuola materna, il Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, la cui apertura è stata sancita con decreto del Ministero dell’Interno il 2 dicembre scorso. La stessa sede è stata concessa in comodato d’uso gratuito per un periodo di 99 anni. Ai fini dell’espletamento dell’attività di soccorso tecnico urgente, il territorio ricadente sotto la competenza del distaccamento di Ricadi è quello dei seguenti comuni : Ricadi, Parghelia, Zungri, Tropea, Nicotera, Joppolo, Spilinga, Drapia e Limbadi.



Il distaccamento disporrà di mezzi idonei ad effettuare tutti gli interventi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La presenza di questo nuovo presidio in una posizione strategica consentirà di raggiungere con brevi percorrenze i comuni ricadenti nel territorio di competenza che nel periodo estivo sono densamente popolati per la presenza di molteplici strutture ricettive. Per le richieste di soccorso provenienti dal territorio il numero da comporre è sempre il 115 e sarà poi la sala operativa del comando provinciale a smistare la richiesta al Distaccamento più vicino al luogo dell’evento