Polizia, a Vibo il Memorial Day 2020 dedicato alle vittime della pandemia

L’iniziativa, promossa come ogni anno dal Sap, si svolgerà all’interno della Scuola allievi agenti dove avverrà la consegna di un quadro raffigurante l’assistente capo Rosario Fortuna, deceduto in servizio

Ogni anno il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) organizza per il mese di maggio il “Memorial Day”, con lo scopo di celebrare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità. Non solo uomini in divisa e servitori dello Stato, ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività.



«In considerazione del tragico periodo vissuto negli scorsi mesi – si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Giuseppe Gaccione -, questa edizione del Memorial Day intende ricordare anche le vittime del Covid-19, nonché tributare un piccolo gesto di gratitudine e riconoscenza nei confronti di tutto il personale sanitario, per l’eccezionale servizio svolto durante i mesi di emergenza pandemica, che ha dimostrato non solo una straordinaria professionalità ma, ancor più, infinita umanità, sensibilità, empatia rispetto al dolore, alla sofferenza dei malati ed all’angoscia dei loro congiunti».



Per il Sap, «è dalla Memoria che devono nascere e rinascere ogni giorno la verità e la giustizia: da qui, da questo principio che ispira il nostro modo di agire e di reagire, nasce un percorso di sacrificio e credibilità necessaria a sostenere quei valori a cui la manifestazione si ispira e per tenere viva la memoria nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per il bene del nostro Paese». [Continua]

La Segreteria provinciale di Vibo Valentia, dunque, «ha voluto anche quest’anno celebrare il Memorial Day, giorno 14 settembre 2020 alle ore 11 alla Scuola allievi agenti dove avverrà la consegna di un quadro raffigurante l’assistente capo Rosario Fortuna deceduto in servizio». L’opera realizzata dal maestro Antonio Tambuscio, sovrintendente capo in pensione della Polizia di Stato, verrà donata al direttore della Scuola Stefano Dodaro. L’assistente capo Rosario Fortuna morì alle 9.36 del 28 giugno 2006, folgorato da una scarica elettrica all’interno di una azienda florovivaistica di Pizzo, lasciando la moglie e due figli di 11 e 8 anni.

L’opera pittorica verrà consegnata alla Scuola dal presidente nazionale Saro Indelicato e dal segretario regionale Michele Granatiero e riceverà la benedizione del cappellano don Enzo Varone. Alla cerimonia saranno presenti il prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, il questore Annino Gargano e i familiari dell’assistente Fortuna, nonché da una rappresentanza dell’Anps di Vibo Valentia.