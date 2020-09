Responsabilità dei dirigenti scolastici, a Vibo il punto della Cisl Scuola

All’incontro, che si è svolto al Convitto Filangieri, ha preso parte anche la senatrice Silvia Vono. Al centro del dibattito la modifica del Decreto 81 del 2008

Si è svolto al Convitto nazionale Gaetano Filangieri di Vibo Valentia un incontro organizzato dalla Cisl Scuola con la senatrice Silvia Vono per discutere circa la proposta di modifica del decreto 81 del 2008, nella parte in cui si fa riferimento alla responsabilità dei dirigenti scolastici inquadrati impropriamente come datori di lavoro. L’iniziativa è stata introdotta dal saluto del rettore Alberto Capria e coordinata dal dirigente scolastico Giuseppe Policaro. «La senatrice – si fa sapere in un comunicato – si è più volte soffermata sull’anomalia della norma che vede i dirigenti scolastici responsabili della sicurezza pur non avendo possibilità d’intervento sugli edifici di proprietà degli enti locali. All’incontro hanno partecipato diversi dirigenti scolastici provenienti da tutta la regione. Il segretario generale della Cisl Scuola, Raffaele Vitale, si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa ed ha strappato l’impegno alla senatrice ad una prossima visita con l’aggiornamento dello stato dell’arte della proposta di modifica».