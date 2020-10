Covid e scuole, incontro tra i dirigenti e il Dipartimento prevenzione dell’Asp di Vibo

Emersa la necessità di uno stretto collegamento con la medicina di base per concordare le modalità di gestione di eventuali emergenze

Si è svolto stamattina presso l’aula magna del Liceo Capialbi di Vibo Valentia, un incontro tra il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, rappresentato dal dottor Pino Rodolico, dal dottor Restuccia e dalla dottoressa Currà con i dirigenti scolastici dell’intera provincia. L’incontro è servito a definire una bozza di protocollo d’intesa sulla gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno della scuole in termini di massima sicurezza e senza trascurare alcun particolare.

«Ovviamente il sistema scolastico – si legge in un resoconto – è molto complesso e gli ultimi episodi hanno evidenziato la particolarità e la grande attenzione che bisogna riservare ad alunni, personale scolastico e genitori per limitare il rischio di possibile contagio. Numerosi ed interessanti sono stati gli interventi dei dirigenti scolastici presenti ai quali, i rappresentanti dell’Asp, hanno dato una prima risposta riservandosi una serie di approfondimenti su ulteriori problematiche emerse. Tra le più frequenti richieste è emersa la necessità di uno stretto collegamento con la medicina di base per concordare tempi e modalità di gestione delle situazioni che quotidianamente si potrebbero verificare all’interno delle scuole. Dall’incontro è emersa una grande disponibilità del dottor Rodolico e del suo staff a venire incontro alle richieste dei dirigenti scolastici per garantire a tutti gli alunni e al personale scolastico la frequenza dell’anno scolastico nel modo più sicuro per tutti. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori incontri per definire un documento comune per tutte le scuole della provincia».