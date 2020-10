Decesso della Santelli, il sindaco di Vibo proclama il lutto cittadino

Lavori delle commissioni consiliari sospesi per la giornata di domani e bandiere a mezz’asta

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha proclamato per la giornata di domani – 15 ottobre – il lutto cittadino a seguito della scomparsa del presidente della giunta della regione Calabria, Jole Santelli. In occasione dei funerali, in segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa le bandiere poste negli edifici comunali “ed in tutti gli uffici pubblici – così si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Limardo – l’esposizione a mezz’asta delle bandiere in segno di lutto”. Dal canto suo, il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Nazzareno Putrino, ha comunicato la sospensione dei lavori delle commissioni consiliari del Comune.