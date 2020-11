Piazza Capannina, Russo: «Lavori nel rispetto del cronoprogramma»

L’assessore comunale ai Lavori pubblici assicura che l’intervento sarà portato a termine nei tempi previsti

Nulla da eccepire sulle altre questioni segnalate. Il sottopasso ferroviario e lo stato di degrado dell’area della stazione di Vibo Marina sono sotto gli occhi di tutti. Ma su piazza della Capannina c’è da evidenziare che «i lavori stanno proseguendo come da cronoprogramma e, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, l’intervento sarà completato prima del previsto». L’assessore comunale ai lavori pubblici Giovanni Russo alza il telefono e garbatamente fa riferimento all’articolo de Il Vibonese sulla condizione in cui versano diverse aree della frazione costiera, riconoscendo i problemi esistenti ma mettendo in chiaro che l’intervento sulla piazza distrutta dagli effetti dell’erosione costiera e da anni abbandonata, sarà portato a termine nei tempi previsti.



Non possiamo fare altro che auspicare sia così, come del resto già fatto nell’articolo oggetto di rettifica nel quale, relativamente a piazza Capannina, la cui consegna è prevista per il 26 dicembre prossimo, il nostro Giuseppe Addesi null’altro formula che l’augurio che “il Bambin Gesù, il giorno dopo la sua nascita, compia l’agognato miracolo. Mentre la gente comune sarà ancora occupata a smaltire gli effetti del cenone natalizio, ci sarà chi si dedicherà a curare gli adempimenti necessari alla consegna di un’opera lungamente attesa dalla cittadinanza”.