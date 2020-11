“Non rimanere in silenzio, denuncia”: la campagna di LaC contro la violenza sulle donne

VIDEO - Nessun comportamento può giustificare la violenza. È questo il messaggio principale del video-spot realizzato dalla società editoriale Diemmecom per spingere le donne a denunciare i maltrattamenti subiti

Informazione pubblicitaria

“Nessun comportamento può giustificare la violenza: Denuncia”. È questo il messaggio chiave che abbiamo scelto di lanciare in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel video-spot realizzato e promosso dal network LaC, il gruppo che fa capo alla società editoriale Diemmecom.



Ogni anno in Italia più di un milione di donne subiscono forme di violenza, discriminazioni e reati che spesso, troppo spesso, si consumano nel silenzio più assordante delle mure domestiche. È il motivo che ci ha spinto a realizzare un video che è qualcosa in più di un semplice spot, sono immagini che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e smuovere le coscienze di fronte a un fenomeno che sembra ormai inarrestabile e contestualmente dare un segnale forte nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.



La violenza ha diverse facce, si manifesta in diversi modi ma ciò su cui fa sempre leva è la paura. La violenza è intrisa di paura. La paura delle conseguenze, in chi la subisce se osa ribellarsi o parlare.



E allore noi chiediamo a tutte le donne di avere coraggio. Non accettate gli schiaffi, non accettate i ricatti e le privazioni, non accettate la violenza verbale né tanto meno quella fisica. Non lasciatevi sminuire, non rinunciate mai alla vostra dignità. Non rimanete in silenzio.

Il nostro è un invito esplicito alla denuncia. Sempre.