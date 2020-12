Paravati, oltre 200 giocattoli raccolti e consegnati ai bimbi per Natale

Iniziativa dei ragazzi di "Giovani insieme" con lo scopo di riportare il sorriso sul volto dei più piccoli in un anno particolare

Più di duecento giocattoli sono stati raccolti, impacchettati e consegnati ai bambini del paese dai ragazzi di Paravati, con il supporto della Chiesa Madonna degli Angeli e dell’Amministrazione comunale di Mileto.

L’iniziativa è dei ragazzi di Giovani Insieme del Comune di Mileto che, grazie all’aiuto e al sostegno di tutta la comunità, hanno deciso di fare qualcosa di concreto per riportare il sorriso sul volto del più piccoli in un anno in cui anche il Natale è trascorso in maniera diversa. Tante le persone che hanno aderito, e così è stato possibile mettere insieme – nel rispetto delle norme utili al contenimento del Covid 19 – decine di giocattoli che sono stati poi consegnati nelle giornate del 23 e 24 dicembre.

«Per noi il Natale significa condivisione, altruismo e gentilezza – hanno spiegato i giovani -. Significa mettersi a disposizione degli altri, specialmente di chi ha di meno per cercare di regalare attimi di gioia, per riscaldare i cuori e rendere meno fredde le giornate. È stato emozionante vedere i bambini correre verso di noi per incontrare il nostro Babbo Natale e prendere felici i doni che avevamo da offrirgli, e ancora di più i genitori che ci hanno dimostrato la loro gratitudine e la loro riconoscenza. Abbiamo fatto tutto ciò per dare un segno reale e concreto, per far comprendere alle persone meno fortunate che c’è una comunità intera pronta a sostenerli e a tendergli la mano, noi per primi».