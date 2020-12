Sei quintali di generi alimentari per i bisognosi di Vibo

L’iniziativa solidale promossa da Anthony Lo Bianco e Walter Franzè si è concretizzata grazie alla generosità dei vibonesi che hanno donato circa 1200 euro allo scopo

Si è conclusa con grande successo l’iniziativa “Un natale solidale per Vibo Valentia”, raccolta fondi lanciata dal presidente dell’Associazione Valentia Anthony Lo Bianco e dal noto avvocato Walter Franzè. Quasi 1200 euro raccolti in poco più di 36 ore, per aiutare le famiglie vibonesi in difficoltà. «La nostra città si è dimostrata ancora una volta vicina alle persone meno abbienti – è scritto in un comunicato -, la solidarietà è stata contagiosa, le persone sono state in contatto, hanno sentito il desiderio di darsi da fare, per aiutare le famiglie che sono meno fortunate. Poche ore fa abbiamo consegnato presso il Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca numerosissimi pacchi contenenti cibo a lunga conservazione, che verranno a loro volta suddivisi alle varie comunità ed alle famiglie bisognose».

Sono bastati tre giorni perché «si concretizzasse l’idea che i due giovani vibonesi hanno lanciato, destinando anche i loro regali del compleanno, perché entrambi, il 24 dicembre, hanno compiuto gli anni e pertanto deciso di lanciare tale raccolta fondi a favore delle famiglie vibonesi in difficoltà». Lo Bianco e Franzè concludono: «Vogliamo ringraziare il gran cuore dei nostri concittadini, perché la generosità del nostro territorio non si ferma neanche di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia, rappresentando una risorsa indispensabile per tutte le famiglie che vivono in condizioni di disagio e infondono fiducia per il futuro».