Società Presunto caso di Covid, chiuso per sanificazione il Convitto Filangieri di Vibo Interrotti per due giorni in via precauzionale le lezioni in presenza della scuola secondaria di 1° grado. Si attende il responso del tampone molecolare su un allievo Di Redazione -

