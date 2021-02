Concetta Gullì alla guida dell’ex provveditorato agli studi di Vibo

In una nota stampa il Segretario Generale della Cisl Scuola Raffaele Vitale esprime viva soddisfazione per la nomina della neo dirigente dell’Atp

Il Segretario Generale della Cisl Scuola Raffaele Vitale esprime viva soddisfazione per la nomina, in qualità di Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Scolastica Regionale per la Calabria, di Concetta Gullì, attuale Dirigente Tecnico dell’USR Calabria. «L’Articolazione Territoriale di Vibo Valentia – afferma Vitale – avrà quindi una dirigente che potrà continuare a portare avanti il lavoro svolto da Mariarita Calvosa che aveva assunto la reggenza dell’ufficio vibonese.

La neo Dirigente Gullì, che ben conosce le problematiche della scuola calabrese, avrà modo di coordinare il lavoro dei vari uffici dell’ex Provveditorato e dare supporto a tutte le istituzioni scolastiche vibonesi che ogni giorno sono costrette ad affrontare numerosi problemi.

Come Cisl Scuola di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, – prosegue Vitale – nell’augurare un proficuo lavoro alla Dirigente Gullì, assicuriamo la nostra consueta collaborazione nel solo interesse del buon funzionamento dell’apparato scolastico vibonese e di tutti i lavoratori della scuola».