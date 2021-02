«Matteo non mollare»: il video messaggio del bomber dell’Inter al bimbo di Vibo

Il centravanti argentino Lautaro Martinez si rivolge all’undicenne reso cieco da un tumore al cervello per il quale il gruppo LaC ha lanciato una raccolta fondi

La sua storia ha commosso tutti e tutti si stanno mobilitando per aiutare il piccolo Matteo e la sua famiglia. Una rara forma di cancro gli ha portato via la vista, ma è già partita una raccolta fondi promossa dal gruppo LaC per consentire un intervento a Boston, in una clinica specializzata in trapianti del nervo ottico.

Numerosi gli aiuti verso la famiglia del bambino vibonese, i messaggi di incoraggiamento e di solidarietà. E d’altronde lo stesso papà Enzo ha promesso a Matteo che non solo tornerà a vedere, ma che riprenderà anche a giocare al calcio. Magari, due tiri al pallone, li potrà fare anche con il proprio idolo, che è Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dell’Inter, una volta venuto a conoscenza della sua storia, ha manifestato vicinanza a Matteo, attraverso un video messaggio con il quale lo invita a non mollare, ad avere la forza giusta per andare avanti.

Il centravanti argentino, classe ’97, dal 2018 in Italia, ha così preso a cuore la causa del piccolo Matteo con un pensiero e un messaggio che sicuramente avranno fatto felice chi sta vivendo un momento particolarmente difficile. Con l’auspicio e l’augurio che un giorno si possa mantenere la promessa di papà Enzo, magari con Lautaro Martinez a palleggiare con Matteo, sorridenti e felici.