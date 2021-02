Strada franata a Longobardi, lunedì partono i lavori e arteria off limits

L'importante via di collegamento che collega Vibo Valentia a Vibo Marina sarà interdetta alla circolazione per le operazioni di ripristino dell’arteria

L’Assessore comunale all’ambiente Giovanni Russo comunica l’inizio dei lavori di ripristino della strada di via Roma a Longobardi, con innesto sulla Statale 18. L’arteria che collega Vibo Valentia a Vibo Marina è parzialmente chiusa al traffico dal settembre 2019 a causa del cedimento del manto stradale. «A seguito della determina di affidamento nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa tra l’assessore ai lavori pubblici, l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori e il RUP per coordinare e concordare le fasi dei lavori» fa sapere Giovanni Russo il quale spiega come le copiose piogge di queste ultime settimane, hanno fatto slittare l’inizio dei lavori.

Le operazioni di ripristino dell’arteria partiranno lunedì 15.02.2021. Lo scavo per la realizzazione del muro interesserà anche l’altra careggiata momentaneamente aperta ad un solo senso di marcia. Ciò renderà necessari la chiusura della strada. A tal riguardo è stata emessa apposita ordinanza (n. 5 del 11.02.2021) da parte della Polizia Municipale, con la quale si sospende temporaneamente a partire da lunedì la circolazione in via Roma di Longobardi. Il cronoprogramma dell’intervento prevede che lo stesso sia ultimato in 98 giorni. «I lavori – ricorda l’assessore ai lavori pubblici – sono realizzati in virtù di un finanziamento concesso dalla Protezione Civile della Regione Calabria»