Tropea in gara a “Il borgo dei borghi”, l’appello di Solano: «Votatela»

La “Perla del Tirreno” partecipa alla sfida televisiva del noto programma Rai Kilimangiaro e il presidente della Provincia invita tutti a sostenerla

Informazione pubblicitaria

«Tropea. La nostra Tropea, perla del Tirreno, capitale turistica della provincia di Vibo Valentia e della Calabria, è in lizza per divenire il borgo più bello d’Italia, partecipando all’appassionante sfida “Il Borgo dei Borghi 2021”, inserita nel noto programma Rai, Kilimangiaro».

È questo l’incipit della lettera aperta del presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano, ha inviato accompagnandola con l’invito a votarla online per Tropea entro il prossimo 21 marzo.

«Noi tutti amiamo Tropea – prosegue -. Non c’è persona, nel Vibonese, che non l’abbia visitata almeno una volta nella propria vita. Che non abbia un ricordo, un frammento di vita, legato a questo splendido borgo. Che non sia rimasto ammaliato dalla bellezza del suo centro storico, adorno di trecce di cipolle che ad ella legano il proprio nome. Che non si sia recato alla balconata per ammirare la chiesetta della Madonna dell’Isola, che – come sospesa tra le nuvole – si affaccia su una distesa di sabbia bianca e sul mare verde smeraldo».

Continua Solano: «Noi tutti abbiamo sognato ad occhi aperti davanti al suo mare trasparente e cristallino, volgendo lo sguardo all’orizzonte per mirare le isole Eolie e ammirare il tramonto del sole nella bocca vulcanica dello Stromboli: uno spettacolo unico e primordiale. Mettiamo assieme, dunque, i nostri frammenti di vita legati alle emozioni che Tropea ci ha fatto provare, diveniamo un tutt’uno, una fiumana di consenso, per far sì che la nostra incantevole Tropea, intrisa di storia, tradizioni gastronomiche, arte e cultura, venga eletta il borgo più bello d’Italia. Affinché, dopo questa maledetta pandemia – conclude il presidente della Provincia -, sempre più turisti giungano da ogni parte del mondo per visitarla, ammirarla e amarla».