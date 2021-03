Pasqua e solidarietà: uova e giochi di società per Casa di Nazareth

A donarli, accompagnando il gesto con un messaggio di speranza, è l’associazione sportiva Fiab San Costantino

Pasqua nel segno della solidarietà per l’associazione Fiab San Costantino Bicinsieme paesaggi in movimento guidata da Raffaele Mancuso. L’associazione di San Costantino Calabro ha voluto essere vicino agli ospiti della Casa di Nazareth di Vibo Valentia donando loro le uova di Pasqua e giochi di società. Un momento particolare e delicato causa Covid, ma che non frena la sensibilità del gruppo sportivo che anche in questa occasione, come in tante altre, ha voluto tendere una mano dando aiuto ai bisognosi.

«Ambiente, solidarietà e pace – ricorda il presidente Mancuso – sono obiettivi primari del perfetto lavoro di squadra che ogni anno si rinnova nel segno della continuità e dell’entusiasmo. Un gesto, questo della Pasqua 2021 accolto con grande entusiasmo dagli ospiti della Casa di Nazareth guidati dalla direttrice Carmen Cupri che ha avuto parole di lode per l’associazione Fiab San Costantino e per il suo gesto umano e solidale. Nonostante le distanze fisiche che ci separano da ormai più di un anno – prosegue -, l’invito per la Pasqua 2021 è quello di stringersi il più possibile nel segno della solidarietà e della reciprocità in un tempo dove tutto sembra rallentato a causa della pandemia. Dovremmo fermarci a riflettere sulla sofferenza di chi è costretto a passare questo momento di festa in solitudine – conclude Mancuso -. Allenarsi alla solidarietà: questa è la Pasqua cristiana durante il Coronavirus».