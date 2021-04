Moda e solidarietà, a Ionadi nasce l’Atelier sociale “Tabita”

Corsi gratuiti di sartoria, taglio, cucito e modellismo; disegno di moda con strumenti multimediali; grafica, fotografia e giornalismo di moda e di costume

Informazione pubblicitaria

La Cooperativa sociale Vibosalus e l’associazione di volontariato Istituto per la famiglia di Ionadi, nate dall’ispirazione cristiana «nel bene del tuo prossimo sta il tuo bene», annunciano l’avvio del progetto “Tabita”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio civile Nazionale – nell’ambito del Piano azione coesione “Giovani per il sociale 2018”.

«Il nome del progetto – si legge in una nota – è simbolo di quello spirito di servizio che dovrebbe animare i giovani di ogni generazione. Il progetto prevede di sviluppare “attività tese alla valorizzazione del capitale umano di eccellenza in ambito tecnico, scientifico, creativo, che offrano le opportunità di accrescere le conoscenze dei giovani con spiccate attitudini, affinare le loro potenzialità ed impiegarli anche nella trasmissione delle stesse».

Obiettivo cardine del progetto è «fornire formazione, informazione, servizi e sbocchi occupazionali in settori più produttivi quali la creazione di un atelier sociale, integrato da innovazione tecnologica E strumenti grafici e multimediali. Un laboratorio di idee in cui lavoreranno insieme giovani con difficoltà umane, relazionali, occupazionali o esistenziali, dando così credibilità e dignità a persone che normalmente vengono considerate come inutili e incapaci; ulteriore obiettivo è la creazione di una rivista di moda, costume e società con annesso studio giornalistico e grafico come strumento privilegiato di comunicazione sociale orientati alla realizzazione di un percorso di cambiamento socio-culturale».

Nel dettaglio, «si intende favorire le pari opportunità e l’orientamento nel mercato del lavoro, ai fini del rafforzamento della coesione sociale, permettendo ai giovani di acquisire conoscenze e maturare competenze relative non solo come punto di riferimento ed interfaccia umana nell’espletamento di servizi, creazione d’impresa. Nuove opportunità in un contesto isolato e sclerotizzato dove si incontrano eccellenze del sociale e dell’Imprenditoria, come la rivista di Moda Klichè e l’Atelier Lulù di Luana Polimeni. Con il loro contributo sarà organizzato un evento finale sfilata con annessa campagna sociale contro il femminicidio in collaborazione con il centro ascolto Ariel, i corsisti del progetto, le agenzie di stampa coinvolte. La prima fase del progetto prevede la formazione professionalizzante volta all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, inoccupati, oppure a rischio di dispersione scolastica, con canale preferenziale ai giovani compresi tra i 18 ed i 35 anni, che abbiano abbandonato il percorso scolastico, prematuramente, o che provengano da un background sociale di svantaggio economico, culturale e sociale».

L’attività formativa, di 300 ore complessive, prevedrà l’attuazione di tre percorsi altamente professionalizzanti riconosciuti dall’Ente di formazione Vitasì, accreditato presso la Regione Calabria con D.R. n. 845 del 29/01/2019 (con il supporto di personale baby sitting per favorire la conciliazione famiglia/lavoro), quattro giorni di stage su giornalismo sociale e costume presso l’Associazione “Sensacional” Onlus di Roma, particolarmente attiva in molte parti del mondo nel campo dell’innovazione sociale e della sostenibilità anche in America Latina, Africa e Sud Est asiatico. Per accedere ai 3 corsi gratuiti di sartoria, taglio, cucito e modellismo, disegno di moda con strumenti multimediali, grafica, fotografia e giornalismo di moda e costume necessario collegarsi ai siti www.vibosalus.com e www.ipfionadi278.it dai quali è possibile scaricare l’apposito bando di selezione dei corsisti e la domanda di partecipazione.