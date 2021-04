Soriano, il Premio Santa Caterina da Siena assegnato alla memoria di Maria Chindamo

Quarta edizione del riconoscimento voluto dai padri domenicani. Nella motivazione si legge: «Per il coraggio di essersi ribellata a una sorte segnata dalla violenza e dalla mentalità ‘ndranghetista»

La quarta edizione del Premio della pace e della solidarietà Santa Caterina da Siena – Soriano Calabro sarà assegnata “in memoria” a Maria Chindamo, imprenditrice di 44 anni di Laureana di Borrello (Rc), scomparsa il 6 maggio 2016 nei pressi della sua azienda agricola sita nel territorio di Limbadi,

Il premio, istituito dai Padri Domenicani di Soriano Calabro, «vuole essere un’occasione di riflessione alla luce di Santa Caterina da Siena, di come più che di rivendicazione, nella Chiesa e nella società, si tratta di rendere giustizia alla dignità della donna. E di come sia lontano, purtroppo, il tempo in cui la nomina di una donna in posti di responsabilità non faccia notizia».

La motivazione del premio in memoria di Maria Chindamo fra l’altro afferma: «Per il coraggio di essersi ribellata a una sorte segnata dalla violenza e dalla mentalità ‘ndranghetista, contrari alla liberta e dignità umana e ai principi del Vangelo».