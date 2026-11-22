Conto alla rovescia per lo spettacolo teatrale " Donne oltre la paura ", evento culturale e di sensibilizzazione, in programma oggi 22 novembre a Mileto nell'ambito dell'annuale edizione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'iniziativa viene promossa, in modo congiunto, dall'associazione di terzo settore " Le Foglie di Dafne . In difesa delle donne", dalla locale amministrazione comunale e dall'associazione " Adonaj ". L'appuntamento è per le 18 all'interno della sala consiliare di palazzo dei normanni. Lo spettacolo, incentrato su un tema di grande attualità come quello della violenza di genere , porterà in scena un testo originale scritto da Tiziana Ceravolo , che ne cura anche la regia insieme a Lella Santelli .

A dare voce e corpo alla rappresentazione sarà un cast tutto al femminile, composto dalla stessa autrice e da Francesca Anastasi, Mariangela Rovito, Lorenza Polistena, Titti Romano e Vera Rubino . Ad arricchire il tutto ci penseranno l'accompagnamento musicale al violino di Antonella Mirabello , e il supporto tecnico di Giuseppe Colarusso e Giuseppe Staropoli . Nell’occasione, l’associazione “Le Foglie di Dafne” donerà al Comune una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, che sarà ubicata sotto il porticato del palazzo municipale. Lo spettacolo di teatro e musica a sfondo sociale, così come ribadiscono gli stessi organizzatori, sarà dedicato a tutte le donne. In particolare, affinché nessuna di esse « deve rinunciare alla propria libertà » e perché «ogni voce trovi ascolto e ogni ferita rispetto».