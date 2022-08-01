L’iniziativa viene proposta dal Comune in collaborazione con l’associazione “Michele Turco”. Corse da giorno 8 al 22 agosto

Con l’avvento della bella stagione, a Mileto per la gioia degli emigranti e degli stessi residenti del luogo ritorna il “Bus del mare”. L’iniziativa sociale, molto apprezzata in passato, quest’anno viene riproposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano in collaborazione con l’associazione Onlus “Michele Turco”, ispirata al giovane 19enne di Paravati morto improvvisamente due anni fa a causa di un arresto cardiaco. La realtà di volontariato è stata fortemente voluta nei mesi scorsi da papà Cosimo e da mamma Daniela, al fine di perseguire e promuovere nel segno del figlio, prematuramente scomparso, valori di solidarietà e utilità sociale a favore, in particolare, delle fasce deboli della popolazione. [Continua in basso]

Il “Bus del mare” coprirà la tratta Mileto-Tropea e viceversa dall’8 al 22 agosto, tutti i giorni esclusi i festivi. In questo arco di tempo, quindi, permetterà a turisti, e non solo, di raggiungere al costo di 3 euro andata e ritorno la perla del Tirreno. Il pullman con destinazione Tropea partirà alle ore 8.15 da Paravati, dalla piazza antistante la chiesa parrocchiale intitolata a Santa Maria degli Angeli. Lungo il percorso effettuerà fermate presso la chiesa di Comparni (8.30), sul retro della chiesa di San Giovanni (8.40), davanti alla Villa comunale di Mileto (8.55) e, infine, presso l’ex stazione delle Ferrovie calabro lucane della stessa città capoluogo (9.05). L’arrivo nel porto della nota località balneare è previsto alle 10. Coloro che utilizzeranno giornalmente il “Bus del mare” potranno soggiornare a Tropea fino alle 18, ora in cui dallo stesso luogo di arrivo è prevista la ripartenza in direzione della cittadina normanna e delle relative frazioni di Paravati, Comparni e San Giovanni. I biglietti potranno essere acquistati presso la profumeria “La Beautè” di Paravati, tutti i giorni dalle 8 alle 13.