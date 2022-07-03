Gli interventi di pulizia e messa in sicurezza erano stati finanziati nel 2020 ma hanno subito ritardi a causa della pandemia e di questioni burocratiche

Sono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza della strada provinciale numero 60 che collega i centri di Vazzano, Pizzoni e Soriano. Lunga l’attesa: infatti, il progetto di ripristino dell’arteria era stato finanziato nel 2020, subendo poi ritardi a causa della pandemia e di problemi burocratici e logistici. Sul piatto ci sono 500mila euro per la sistemazione del manto stradale e il potenziamento dell’opera stessa. L’importante arteria, dopo una serie di smottamenti e frane, era diventata pericolosa, creando non pochi disagi agli utenti che la percorrono quotidianamente. Soddisfazione per l’inizio dei lavori, dunque, è espressa oggi dagli abitanti dei centri interessati, che intendono anche porgere il loro ringraziamento nei confronti della Provincia e dei concittadini che si sono interessati alla vicenda, facendo da pungolo.