Nell’Istituto comprensivo del capoluogo tre classi proseguono con la didattica a distanza. Stessa scelta per due classi del Colao e altrettante del Vespucci di Vibo Marina

Non ci sarà ulteriore proroga all’ordinanza con cui il 30 settembre scorso il sindaco di San Costantino Calabro Nicola De Rito aveva deciso, «in via precauzionale e per scongiurare ogni potenziale rischio da contagio da coronavirus», di tenere chiuse le scuole sino alla giornata di ieri 3 ottobre. Domani mattina, dunque, gli alunni degli Istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, attivi sul territorio comunale rientreranno regolarmente in classe per svolgere le proprie lezioni. A comunicarlo lo stesso primo cittadino di San Costantino, rassicurato dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte dei responsabili dell’Asp numero 8, che tutti I tamponi effettuati nei giorni scorsi sui docenti hanno dato esito negativo. Rimangono quindi cinque I casi di Covid-19 accertati sul territorio comunale. Segno che anche gli altri test ad oggi processati, riferiti alle persone che nei giorni scorsi hanno partecipato a un matrimonio a rischio, e non solo, scongiurano la presenza di ulteriori contagi. [Continua]

Torneranno regolarmente in aula domattina – ad eccezione di tre classi – anche gli alunni dell’Istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia che da venerdì aveva optato per la didattica a distanza dopo che un alunna della Media è risultata positiva al Covid. «Si comunica agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria di I grado che da lunedì 5 ottobre le lezioni riprenderanno in presenza – comunica la dirigente Tiziana Furlano -. Solo le classi I – II e III E proseguiranno in modalità didattica a distanza per questioni organizzative. La Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria continuano regolarmente l’attività didattica in presenza».

Inoltre la stessa dirigente comunica che «tenuto conto della richiesta, da parte di numerosi genitori, del servizio di accoglienza e considerata la necessità di evitare, per quanto possibile, occasioni di assembramento in riferimento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a far data da lunedì 5 ottobre gli alunni delle classi III – IV e V della scuola primaria potranno accedere ai locali scolastici dalle 8.10 in poi, subito dopo l’ingresso degli alunni della scuola secondaria di primo grado. I suddetti alunni potranno, infatti, accedere direttamente in classe dove troveranno i docenti della prima ora ad attenderli. I genitori avranno sempre cura di affidare i propri figli per il tramite dei collaboratori scolastici o del personale della Croce rossa presenti nei pressi del cancello principale. Per quanto riguarda le modalità di uscita – conclude la dirigente -, si pregano i signori genitori di avvicinarsi nei pressi del cancello solo secondo l’ordine di uscita delle classi comunicato dai docenti. Rimangono confermate le modalità e gli orari di ingresso e di uscita di tutte le altre classi». Didattica a distanza anche per due classi del Liceo artistico Colao di Vibo e altrettanti classi della Primaria dell’Istituto comprensivo Vespucci di Vibo Marina.