Ragazzi e ragazze dell’Istituto Statale “Bruno Vinci hanno ideato un bastone elettronico per le persone ipovedenti. Tanti gli ospiti mobilitati per l’evento al Nautico di Pizzo

C’è anche l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Bruno Vinci” di Nicotera fra le scuole protagoniste questo pomeriggio dell’evento al Nautico di Pizzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In particolare, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto di Nicotera racconteranno come hanno ideato e realizzato il “Bat Stick – le difficoltà non fan la differenza”, un bastone elettronico per persone ipovedenti. Le scuole sono state selezionatedal Ministero dell’Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Con il videoclip “Diversi ma in fondo uguali” le bambine e i bambini dell’Istituto Comprensivo “5 Bologna” – Scuola secondaria di I grado “Testoni Fioravanti” di Bologna dimostreranno come in un contesto multietnico la diversità possa essere vissuta al di fuori da stereotipi. Le alunne e gli alunni dell’Istituto “I.O. Griselli” di Montescudaio (PI) promuoveranno una riflessione sui diritti dei bambini attraverso il canto e la recitazione. L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna” di Andria (Bt) proporrà una coreografia che esprime inclusione e fiducia sulle note di “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi. Le sbandieratrici dell’Istituto Comprensivo 2 Sant’Agata de’ Goti (Bn) con il loro vessilli d’Italia e d’Europa porranno l’attenzione sul tema della cittadinanza. Il lavoro del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa ripercorrerà l’esperienza di vita e l’impegno di madri, mogli, sorelle di vittime di mafia, messaggere di legalità. Infine, con le studentesse e gli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Frisi” di Milano, che hanno avuto la possibilità di formarsi con lo chef Davide Oldani, si farà un’incursione sul Made in Italy.

A unirsi alla festa della scuola ci saranno anche alcuni campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, accompagnati dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e dal presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli: Caterina Banti, Monica Graziana Contrafatto, Marcell Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi e Giulia Terzi. Sarà presente anche il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d’Europa con la Nazionale italiana. Tra gli ospiti musicali il Coro dello Zecchino d’Oro, Tancredi e Massimo Ranieri che canterà dal vivo con un’orchestra di 25 elementi, composta dai migliori allievi dei Conservatori d’Italia diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. La cerimonia ‘Tutti a Scuola’ potrà essere seguita anche sui canali social del Ministero dell’Istruzione attraverso l’hashtag #TuttiAScuola. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 16,30 e sarà condotta da Andrea Delogu e da Flavio Insinna.