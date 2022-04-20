Il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale ricorda anche la proroga dell’apposito bando del Pnrr-Istruzione

«Il tema degli asili nido è sempre stato centrale per l’azione di Governo. Un passo in avanti fondamentale dopo anni di impegno che hanno portato al via libera del decreto che ripartisce le risorse di cui potranno beneficiare Regioni e Comuni che fino ad oggi non erano in grado di fornire servizi sociali per assenza di risorse e programmazione che inevitabilmente aumentavano il divario tra nord e sud del Paese». Lo fa sapere il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale, la vibonese Dalila Nesci, la quale riferisce inoltre che «con la proroga del bando asili nido del Pnrr-Istruzione nel mese di marzo è stato presentato più del 76% delle domande da parte dei Comuni e il Sud in questa occasione fa da traino. I servizi educativi potranno finalmente essere all’altezza degli standard europei: i bambini – questa la conclusione della rappresentante sono il nostro futuro, il nostro dovere è quello di aiutare e far capire agli amministratori locali, alle istituzioni che lo Stato ha investito delle risorse che possono migliorare la vita delle generazioni future».