Comunicazione e responsabilità sociale. La campagna della testata giornalistica Lacnews24 Diemmecom di contrasto al Coronavirus, dopo aver coinvolto tv, web e social del network LaC apre un secondo fronte: l'outdoor

Tra poche ore la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla testata giornalistica LaC News24 edita da Diemmecom #attentaCalabria. Rispettiamo le regole per sconfiggere il #coronavirus”, entra nella sua seconda fase: quella destinata all’outdoor. Un altro media si aggiunge a tv, web e social del network LaC, già coinvolti nella diffusione dei messaggi. E questa volta, è tanto più strategico quanto più il target di riferimento è il cittadino in strada, che si esorta così: “Se non hai un buon motivo per uscire, TORNA A CASA!”.

Il fronte dell’outdoor

In questi giorni di emergenza sanitaria, di restrizioni e misure straordinarie volte a scongiurare l’aumento esponenziale di contagi da coronavirus l’appello alla responsabilità sociale si sposta anche sul fronte dell’outdoor, col fine di intercettare i calabresi in strada e spingerli a rientrare nelle proprie case, laddove siano usciti senza una valida certificazione. In questo contesto particolare, la scelta dell’outdoor è dettata dalla sua natura di media contestuale al problema, utile per dissuadere dal perpetrare i comportamenti scorretti e per indurre ad un rientro immediato. Per far questo, la campagna della testata giornalistica LaC News24 coinvolgerà nelle prossime ore gli impianti di proprietà del Gruppo Pubbliemme in diverse città della Regione, e dai loro spazi esorterà i cittadini a seguire le misure imposte dal Governo per tutelare la propria ed altrui salute.

A chi è in strada

L’appello “Rispettiamo le regole per sconfiggere il #coronavirus” rimanda alla pagina web dedicata lacnews24.it/coronavirus, e si rivolge ai cittadini in circolazione affinché prendano coscienza del divieto di stare in strada senza un motivo previsto decreto ministeriale che regola in questi giorni la nostra quotidianità. Rimanere in casa è una una norma preziosa, e particolarmente importante, che tutti devono seguire per sconfiggere il coronavirus.

Sostenere la Calabria

Con questa nuova fase della campagna sociale, LaC News24 continua a sostenere i calabresi nello sforzo necessario per adottare un comportamento consapevole, nel rispetto dei rischi e delle fatiche di chi, da diverse settimane, è in prima linea nella gestione dell’emergenza. Perché adottare tutte le precauzioni necessarie è l’unica via percorribile per andare incontro con rinnovato ottimismo, in un futuro prossimo, alla libertà ritrovata.