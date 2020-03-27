Compiere 18 anni e non poter festeggiare attorniati da amici e parenti. Succede anche questo nel tempo sospeso che stiamo vivendo. Una mamma vibonese affida a noi il suo messaggio…

Il tempo sospeso che stiamo vivendo ci costringe, nostro malgrado, a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Gesti quotidiani, che prima dell’emergenza consideravamo normali – uscire, incontrare gli amici, intrattenere relazioni sociali – ci appaiono oggi distanti se non addirittura irreali. Eppure la vita va avanti, anche con le rinunce che tutti siamo chiamati ad osservare per il bene nostro e dei nostri affetti più cari.



Va avanti. E con essa scorrono anche i traguardi personali, gli anniversari, i compleanni. Ricorrenze che, per ovvie ragioni, non possono essere festeggiate come si vorrebbe – attorniati da amici e parenti – e che di conseguenza si celebrano nell’intimità delle mura domestiche. Anche nel caso del compleanno per antonomasia, quello che segna il passaggio dall’adolescenza alla maggiore età e che, da tradizione, si celebra in grande stile: i 18 anni. [Continua]

Per questo, di fronte all’impossibilità di festeggiare adeguatamente, una nostra affezionata lettrice ha voluto rendere speciale questo giorno per la sua adorata figlia, Ilenia Battiato, nata il 27 marzo di 18 anni orsono, scegliendo Il Vibonese per dedicarle un pensiero particolare e dirle che la festa, la sua festa, è solo rimandata. Lo pubblichiamo con piacere, unendoci agli auguri:

«Questa giornata è tutta dedicata a te, mia dolce bambina, tu che sei la luce dei miei occhi. Sei entrata nella mia vita con un balzo, 18 anni fa, brillando come una piccola stella e irradiando ogni cosa intorno con la tua luce limpida. Continua a mantenere questo perfetto equilibrio tra dolcezza e forza. Sii sempre curiosa delle piccole cose, nei dettagli c’è la vera sostanza: l’unica cosa che davvero conta è la sfumatura. Non avere paura di niente, agisci sempre con coraggio e tenendo fede a te stessa. Una grande parte del mio cuore ti appartiene e ti apparterrà per sempre. Ti auguro un buon compleanno. Da mamma, papà e Berny».