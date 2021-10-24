La piccola Vanessa Arena ha parlato a braccio scuotendo le coscienze dei presenti: «Saremo proprio noi ad avviare la rivoluzione di legalità»

Non è passata inosservata la presenza del sindaco baby di Mileto Vanessa Arena, alla manifestazione di ieri organizzata dall’associazione antimafia Libera a Vibo Valentia per dire No alle organizzazioni criminali e alla cieca violenza, dopo la sparatoria in pieno centro di sabato scorso che ha portato al ferimento del 32enne Domenico Catania e all’arresto del 20enne Francesco Barbieri di Pannaconi di Cessaniti. A far riflettere, infatti, sono state proprio le parole espresse dalla piccola 13enne, dieci giorni fa eletta dagli studenti della cittadina normanna come loro rappresentante istituzionale, nell’ambito del progetto portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Frasi pronunciate a braccio. Niente di preparato, dunque.

«Vi ringrazio per averci permesso di essere qui a difendere i principi di legalità. Tutto questo è importante – ha sottolineato l’alunna di terza media – altrimenti la legalità viene descritta semplicemente come una difformità alle disposizioni della legge. Ma veramente è solo questo? Secondo me la legalità è l’unico modo per portare alla pace, quella vera, dove stereotipi ed ideologie vengono finalmente abbattuti, dove chiunque può camminare tranquillo per le strade. La possibilità di difendere questi principi, grazie al sindaco, al consiglio comunale di Mileto e alla scuola, è stata data oggi anche a noi, pronti ad aiutare un nostro coetaneo quando presenta un segno o un proposito di violenza». Il breve intervento del baby sindaco si è concluso, tra gli applausi delle autorità presenti e l’abbraccio del primo cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo, con un messaggio forte: «Noi giovani non staremo più in silenzio, saremo proprio noi ad avviare questa rivoluzione»!

Tra le campagne di Mileto, nel 2017, si è consumato l’atroce delitto del 15enne Francesco Prestia Lamberti, ucciso a colpi di pistola, da un coetaneo, per futili motivi. Alla manifestazione di Libera sono stati presenti anche papà Giulio e mamma Marzia, genitori del povero Francesco. La piccola Vanessa Arena vive con i propri genitori nella frazione San Giovanni, troppo spesso, forse, salita agli onori della cronaca per tristi fatti di sangue. Un dettaglio che rende ancora più preziose le parole da lei pronunciate. Può partire da qui il riscatto e la rinascita di questa martoriata terra di Calabria? In tanti se lo chiedono… in molti lo sperano.