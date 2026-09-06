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Burattini, clown e musica popolare: Brattirò si trasforma per una notte in un teatro sotto le stelle

Artisti da Calabria, Sicilia, Puglia e Francia hanno portato nel borgo spettacoli e linguaggi diversi, coinvolgendo anche i più piccoli in laboratori dedicati a circo, marionette e musica

6 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Magia vibonese

Pizzo, in volo con mamma: «Prendiamo una nuvola e portiamola ai nipotini», a 85 anni sul parapendio a motore insieme al figlio

VIDEO | Virginia Lico ha sorvolato la Costa degli Dei a bordo del paratrike guidato dal figlio Aldo Amabile. Dall’alto la pineta diventa «un tappeto verde», poi la tenera richiesta pensando alle piccole Chiara e Lucrezia
Redazione
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Vibonese che stupisce

Jovanotti stregato da Serra San Bruno: «Non conoscevo questi posti, sono pazzeschi. E avete un sindaco che sembra una rockstar»

VIDEO | Il cantautore arriva in bici nel cuore delle Serre dopo il passaggio da Spadola e resta affascinato dai boschi e dai paesaggi del Vibonese: «Venite a vedere questi luoghi». Poi il siparietto con il primo cittadino Alfredo Barillari: «Oggi questo è l’ombelico del mondo»
Redazione
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L’ordinanza

Briatico, rischio crollo dell'ex chiosco: accessi vietati e due tratti di spiaggia off limits. L’opposizione: «Si valutino misure più circoscritte»

Dopo la chiusura di una stradina lungo via Marina e di parte del litorale a causa dell’instabilità del fabbricato La Piovra, il gruppo Ri-Generazione Briatico contesta l'estensione dell'interdizione nel pieno della stagione turistica e sollecita un confronto con l'amministrazione
Giusy D'Angelo
Briatico, rischio crollo\u00A0dell'ex chiosco:\u00A0accessi vietati e due tratti di spiaggia off limits. L’opposizione: «Si valutino misure più circoscritte»\n
Fiori d’arancio

Jonadi, Fabio Signoretta sposa il suo assessore: per il sindaco più giovane (ex) d’Italia è arrivato il giorno del fatidico Sì

Il primo cittadino ha annunciato il matrimonio sui social con una foto insieme alla moglie Valentina Fusca. Nel 2022 la sua elezione a 26 anni lo aveva portato alla ribalta nazionale. Oggi è anche un dirigente di +Europa e coordinatore della campagna per il voto ai sedicenni
C. I.
Jonadi, Fabio Signoretta sposa il suo assessore: per il sindaco più giovane (ex) d’Italia è arrivato il giorno del fatidico Sì\n

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Memoria viva

«Il loro sacrificio non può essere dimenticato»: Capistrano pronta a commemorare le vittime di ‘ndrangheta Giuseppe e Giovanni Lo Moro

Il sindaco Marco Martino rilancia l’impegno del Comune per ricordare il duplice omicidio del 1985 rimasto impunito. L’Amministrazione lavora a un’iniziativa che unisca memoria, gratitudine e educazione civica. Obiettivo anche colmare l’assenza di un luogo dedicato alla loro storia
Redazione
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I nostri format

Brattirò diventa un palcoscenico a cielo aperto: a LaC Storie racconto tra artisti di strada, tradizioni e teatro popolare

La XI edizione di “Bratiria nta chiazza” ha animato il borgo di Drapia con spettacoli, musica e laboratori per bambini. Il festival torna protagonista nel nuovo appuntamento con il nostro format
Redazione
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Impasse amministrativo

A Vibo Marina la storia può aspettare: dopo due anni la denominazione “Porto Santa Venere” non è stata ancora adottata

Il Consiglio comunale approvò all’unanimità nell’aprile 2024 l’atto d’indirizzo per avviare la procedura. Lo storico Montesanti: «Legittimo chiedere quali passaggi siano stati compiuti e perché è tutto fermo». E ricostruisce le radici del toponimo, documentato almeno dal 1178
Giuseppe Addesi
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Angela Grillo vive nel ricordo di Zambrone, una serata di emozioni amplificate dal ritorno del violino di Greta Medini

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È polemica sulla gestione del campo sportivo “Tucci”, l’Asd Città di Pizzo: «Costretti a firmare un accordo alla cieca»

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Il Festival dell'Ospitalità di Nicotera torna con una domanda: chi decide il tempo di un territorio?

Da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2026, la cittadina costiera "Controtempo": talk, laboratori ed esperienze gratuite su spopolamento, intelligenza artificiale e nuovi modelli di sviluppo
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L’approvazione

Vibo, Largo Conservatorio verso l’intitolazione a Romano Carratelli: via libera unanime in commissione

La proposta di Carmen Corrado passa con il voto favorevole di tutti i gruppi politici. La consigliera: «La sua eredità morale e culturale è un patrimonio comune e condiviso della nostra città». Ora la richiesta di deroga al vincolo decennale al prefetto Anna Maria Colosimo
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Ondata di rientri

Esodo di rientro, weekend da bollino rosso anche in Calabria: traffico intenso su A2, Statale 106 e Tirrena

Con il primo fine settimana di settembre si chiude l’estate e sulle strade della Calabria sono attesi forti flussi di rientro verso i grandi centri urbani. Anas stima oltre 27 milioni di spostamenti in tutta Italia e invita gli automobilisti alla prudenza, mentre sospende l’83% dei cantieri per agevolare la circolazione
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Profondo cordoglio

Mileto si ferma per Ema, Izidor e Petra: domenica la Messa in Cattedrale e una fiaccolata silenziosa

Dopo la morte dell’intera famiglia slovena coinvolta nell’esplosione nel B&B Villa Mary, parrocchia e Comitato rinunciano alle manifestazioni civili per la festa di San Fortunato. Don Giuseppe Pititto: «Ci ritroveremo in preghiera per sentirci partecipi di un dolore così grande»
G. C.
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L’iniziativa

Briatico, alla scoperta della Costa degli Dei con i ragazzi di “Un’estate per tutti”: una giornata in mare con i ragazzi del progetto

Imbarcazioni messe a disposizione dall’associazione Pesca Sportiva per un’esperienza dedicata ad autonomia, socializzazione e conoscenza del territorio
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La manifestazione

Torna la “Staffetta della Legalità” nel Vibonese: istituzioni e cittadini contro intimidazioni e silenzio, appuntamento il 26 settembre

L’iniziativa promossa dall’associazione antimafia “La Tazzina” insieme a la Provincia punta a mantenere alta l’attenzione sulle vittime anche quando si spengono i riflettori
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Appassionati da Sicilia, Calabria e Nord Italia hanno raggiunto il borgo per il secondo appuntamento. Tra le premiate spicca Ginapandina, partita da Vicenza e arrivata dopo tre giorni di viaggio
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Parghelia, una settimana di autonomia e inclusione: al via il campo estivo Uici per persone con disabilità visiva

I partecipanti accompagnati dagli operatori saranno impegnati in attività dedicate all’autonomia personale, alla socializzazione, alla musicoterapia e all’orientamento.
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Notte Bianca a Pizzo, solidarietà e divertimento con “The Fairies Evening”: Ali di Fata ringrazia la città

L’associazione traccia il bilancio della serata di beneficenza organizzata durante l’evento napitino: «Da 14 anni un momento di festa e condivisione». I fondi raccolti sosterranno le attività associative
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Alzare il livello

Dopo le scintille in Consiglio arriva il richiamo di Ali di Vibonesità: «Basta teatrino, l’aula consiliare è sacra. Serve uno scatto d’orgoglio»

L’associazione interviene sul clima che ha caratterizzato la seduta del 27 agosto senza citare singoli episodi: «Interruzioni e toni alti hanno calpestato le regole della serena discussione». L’invito a recuperare il rispetto dell’Assemblea e il rapporto con i cittadini
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Grande partecipazione all’iniziativa del 30 agosto tra sport, musica e intrattenimento. L’Associazione Ara punta ora a trasformare lo spazio di via Brunelleschi in un punto stabile di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie
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