Burattini, clown e musica popolare: Brattirò si trasforma per una notte in un teatro sotto le stelle

VIDEO | Virginia Lico ha sorvolato la Costa degli Dei a bordo del paratrike guidato dal figlio Aldo Amabile. Dall’alto la pineta diventa «un tappeto verde», poi la tenera richiesta pensando alle piccole Chiara e Lucrezia
VIDEO | Il cantautore arriva in bici nel cuore delle Serre dopo il passaggio da Spadola e resta affascinato dai boschi e dai paesaggi del Vibonese: «Venite a vedere questi luoghi». Poi il siparietto con il primo cittadino Alfredo Barillari: «Oggi questo è l’ombelico del mondo»
Dopo la chiusura di una stradina lungo via Marina e di parte del litorale a causa dell’instabilità del fabbricato La Piovra, il gruppo Ri-Generazione Briatico contesta l'estensione dell'interdizione nel pieno della stagione turistica e sollecita un confronto con l'amministrazione
Il primo cittadino ha annunciato il matrimonio sui social con una foto insieme alla moglie Valentina Fusca. Nel 2022 la sua elezione a 26 anni lo aveva portato alla ribalta nazionale. Oggi è anche un dirigente di +Europa e coordinatore della campagna per il voto ai sedicenni
Il sindaco Marco Martino rilancia l’impegno del Comune per ricordare il duplice omicidio del 1985 rimasto impunito. L’Amministrazione lavora a un’iniziativa che unisca memoria, gratitudine e educazione civica. Obiettivo anche colmare l’assenza di un luogo dedicato alla loro storia
Il Consiglio comunale approvò all’unanimità nell’aprile 2024 l’atto d’indirizzo per avviare la procedura. Lo storico Montesanti: «Legittimo chiedere quali passaggi siano stati compiuti e perché è tutto fermo». E ricostruisce le radici del toponimo, documentato almeno dal 1178
A un anno dalla sua scomparsa l’Associazione Aramoni presenta il libro dedicato alla donna molto amata nella sua comunità. Durante la serata torna a suonare dopo dieci anni anche lo strumento della giovane e talentuosa violinista vibonese scomparsa nel 2016
La società sportiva denuncia la mancata definizione delle tariffe per l’utilizzo della struttura affidata dal Comune ad un altro club: L’Asd Pizzo. Tutti gli atti trasmessi a Prefettura, Procura e Anac
La proposta di Carmen Corrado passa con il voto favorevole di tutti i gruppi politici. La consigliera: «La sua eredità morale e culturale è un patrimonio comune e condiviso della nostra città». Ora la richiesta di deroga al vincolo decennale al prefetto Anna Maria Colosimo
Con il primo fine settimana di settembre si chiude l’estate e sulle strade della Calabria sono attesi forti flussi di rientro verso i grandi centri urbani. Anas stima oltre 27 milioni di spostamenti in tutta Italia e invita gli automobilisti alla prudenza, mentre sospende l’83% dei cantieri per agevolare la circolazione
Dopo la morte dell’intera famiglia slovena coinvolta nell’esplosione nel B&B Villa Mary, parrocchia e Comitato rinunciano alle manifestazioni civili per la festa di San Fortunato. Don Giuseppe Pititto: «Ci ritroveremo in preghiera per sentirci partecipi di un dolore così grande»
L’associazione traccia il bilancio della serata di beneficenza organizzata durante l’evento napitino: «Da 14 anni un momento di festa e condivisione». I fondi raccolti sosterranno le attività associative
L’associazione interviene sul clima che ha caratterizzato la seduta del 27 agosto senza citare singoli episodi: «Interruzioni e toni alti hanno calpestato le regole della serena discussione». L’invito a recuperare il rispetto dell’Assemblea e il rapporto con i cittadini
L’iniziativa durerà 18 mesi ed è finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Previste mediazione linguistica, formazione degli operatori, servizi multilingue e interventi per migliorare qualità e trasparenza dell’accoglienza
Grande partecipazione all’iniziativa del 30 agosto tra sport, musica e intrattenimento. L’Associazione Ara punta ora a trasformare lo spazio di via Brunelleschi in un punto stabile di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie
Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata in piazza Antonietta Sarlo. Cibo, musica, giochi e prodotti della tradizione calabrese al centro dell’appuntamento, con il premio al tavolo meglio addobbato
Si chiude il cartellone promosso dall’associazione tra appuntamenti per i giovani, passeggiate nella natura, valorizzazione del patrimonio religioso e fotografia. Sabatino: «Vivere questi giorni con i ragazzi è stato un dono immenso»
Dal 4 al 28 settembre torna la manifestazione promossa dalla Pro Loco. Cinque artisti protagonisti nella Chiesa del Santissimo Nome di Gesù e una nuova installazione permanente nel rione u Rinusu realizzata anche grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato di Vibo Valentia