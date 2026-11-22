L’inaugurazione sabato 28 novembre, con luci, animazione e ambienti a tema per grandi e piccoli. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione della Piccola Betlemme, una Casa della Carità pensata per accogliere le persone più fragili

Quest’anno a Caria di Drapia si preannuncia un Natale fiabesco. Nella frazione di Drapia, infatti, da giorni fervono i preparativi al Castello Galuppi, dove i volontari sono al lavoro per dare vita al Castello incantato di Babbo Natale. Un percorso tra luci, colori, emozioni e racconti che, assicurano i promotori, «accompagnerà grandi e piccoli in un viaggio alla scoperta della magia natalizia».

L’iniziativa

Il progetto nasce dalla volontà della Parrocchia della Trasfigurazione di Caria, guidata da don Felice Palamara, con il patrocinio del Comune di Drapia e la collaborazione del sindaco, dell’amministrazione comunale e delle associazioni Cheria e Mamma Margherita.

Un ruolo fondamentale è affidato alla comunità locale che, sottolineano gli organizzatori, «ancora una volta dimostra la propria vitalità e capacità di mettersi in gioco, promuovendo occasioni di incontro e aggregazione per bambini, giovani e adulti».

Il Castello incantato punta a valorizzare lo storico edificio e, allo stesso tempo, a offrire un’occasione di socialità durante il periodo natalizio. Non sarà una semplice attrazione per i più piccoli, ma un’esperienza pensata per coinvolgere famiglie e visitatori di ogni età. «Ogni ambiente del castello racconterà una parte della storia di Babbo Natale: dalla camera delle lettere a quella delle caramelle, passando per il luogo in cui le letterine vengono spedite, fino alla camera del Grinch e, naturalmente, all’incontro più atteso con il famoso Babbo Natale», spiegano i promotori.

Dietro l’allestimento, però, c’è un progetto che guarda oltre la festa e che ha come obiettivo la solidarietà. Le giornate di lavoro dei volontari sono infatti dedicate anche alla realizzazione di un’iniziativa destinata alle persone più fragili: «Dietro le luci e le attrazioni natalizie si nasconde un progetto di amore e solidarietà: tutto il ricavato sarà destinato alla costruzione della Piccola Betlemme, una Casa della Carità che desidera accogliere i “nuju du mundu”, come amava ricordare il Beato Francesco Mottola. Un luogo pensato per chi vive ai margini, per le persone abbandonate, per quanti sono poveri non soltanto di beni materiali, ma soprattutto di affetto, di attenzioni e di amore».

Accanto alla Casa della Carità è prevista anche la realizzazione di un oratorio dedicato a San Giovanni Bosco, uno spazio educativo e di aggregazione aperto a bambini, ragazzi e famiglie, pensato come luogo di incontro, crescita e accoglienza.

L’obiettivo è dunque trasformare la magia del Natale in un gesto concreto, capace di lasciare un segno nella comunità e di offrire sostegno a chi vive situazioni di difficoltà.

Sabato 28 novembre l’inaugurazione

Il Castello incantato aprirà ufficialmente le sue porte sabato 28 novembre (chiusura 6 gennaio), con una serata di festa e condivisione. Il programma prenderà il via con il ballo dei giganti e momenti di animazione nella piazza adiacente al castello. Seguiranno il taglio del nastro, l’apertura degli ambienti e l’accensione delle luminarie, curata dalla ditta Messina, che darà al sito la sua nuova veste natalizia.

Non mancherà un momento dedicato ai sapori del territorio, con la degustazione dei tradizionali curuji, specialità locali.

L’iniziativa sta già suscitando interesse anche fuori dal territorio vibonese. Diverse scuole calabresi, infatti, «hanno manifestato l’intenzione di raggiungere Caria per visitare il castello e vivere questa esperienza natalizia».

Caria, una comunità che sa donare

Il Castello incantato di Babbo Natale si presenta così come il frutto di un impegno collettivo nel quale la ricorrenza diventa occasione per costruire qualcosa di duraturo: «È il racconto di una comunità che si ritrova, che lavora insieme e che sceglie di trasformare un momento di festa in un’opportunità per costruire qualcosa di bello e duraturo», concludono i promotori, invitando cittadini e visitatori a partecipare.

«A Caria il Natale si prepara così: con le mani che allestiscono, i cuori che si incontrano, le famiglie che partecipano e una comunità che guarda al futuro senza dimenticare chi è più fragile».