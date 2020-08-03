Interviene anche la Federazione vibonese del Partito socialista italiano sull’imminente chiusura del Centro di accoglienza straordinaria per migranti di Nicotera. In una zona dove il tasso di disoccupazione è tra i più alti d’Europa, dove mancano quasi tutti i servizi e le infrastrutture, dove ha base un casato ‘ndranghetistico tra i più potenti. In una zona dove la comunità – afferma Gian Maria Lebrino – sta cercando pian piano e faticosamente di risalire la china, si intende chiudere una struttura che dà lavoro a circa venti persone. Ebbene  sì, in Calabria , nel Vibonese, esattamente a Nicotera, succede anche questo.

L’imminente 9 agosto chiuderà il Cas. La struttura, che ospita parecchi immigrati, verrà svuotata e gli ospiti trasferiti in altri centri. Ciò non è ne ammissibile, nè accettabile per diversi motivi: su tutti l’occupazione e questo territorio, magnifico per bellezze e storia, non può permettersi ulteriori umiliazioni. Anche un Cas, tra tante contestazioni e malumori, ha rappresentato, pur se in forma lieve, un mezzo di benessere e sviluppo. Il silenzio delle istituzioni di grado maggiore – sottolinea il Psi – è assordante. Noi socialisti non possiamo per storia e per cultura politica rimanere inermi e per questo scriveremo nelle prossime ore alla Prefettura di Vibo e al Ministero dell’Interno”.

LEGGI ANCHE: Centro di accoglienza verso la chiusura a Nicotera, dipendenti licenziati