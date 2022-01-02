Il servizio della Ragioneria comunale ha adottato due apposite determine per indurre i tanti morosi a versare quanto dovuto

Tassa sui rifiuti e sugli immobili non incassate dal Comune di Ricadi per considerevoli importi. Il servizio della Ragioneria comunale, diretto dalla responsabile Mirella De Vita, ha così adottato due distinte determine per indurre i tanti soggetti morosi a versare al Comune quanto dovuto. Approvato quindi l’elenco dell’avviso di accertamento per omesso pagamento della Tari riferita all’anno 2016 che interessa 895 contribuenti per un totale di 421.792,00 euro (totale imposta 322.657,71 euro, 3.911,69 euro di interessi, 89.852,60 euro di sanzioni, 5.370,00 di spese di notifica). Per quanto riguarda invece l’Imu i contribuenti morosi per l’anno 2016 nel territorio comunale di Ricadi sono ben 1061 per un totale da versare nelle casse del Comune di Ricadi di 871.537,00 euro (totale imposta 660.367,00 euro, 9.124,25 di interessi, 180.669,52 euro di sanzioni, 6.336,00 euro per spese di notifica).