Tutti gli articoli di Società
PHOTO
di Marco Galati
Dopo il lungo stop forzato dovuto all’imperversare della pandemia da Covid ripartono gli eventi sociali a San Calogero. Si stanno svolgendo, infatti, in questi giorni i campi estivi per i bambini di età compresa dai 3 ai 14 anni, promossi dall’Associazione Vivi San Calogero, guidata dal presidente Salvatore Manco. Bambini e adolescenti saranno impegnati fino a sabato in attività socio-educative che prevedono, tra le altre cose, giochi di gruppo, escursioni, fiabe animate e laboratori creativi. Il tutto avviene nel rispetto scrupoloso delle leggi in tema di sicurezza sanitaria.
Il progetto, che prende il nome di Vivilandia, si deve alla sinergia e alla sottoscrizione di una apposita convenzione tra il Comune di San Calogero e l’associazione e risponde agli scopi perseguiti dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali.
Per la realizzazione delle attività ludico ricreative il Comune si è impegnato a mettere a disposizione dell’associazione Vivi San Calogero la somma di circa 15 mila euro, fondi stanziati a monte dal Governo, attraverso il ministero della Famiglia e la Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 del decreto legge Rilancio. Le attività, inaugurate sabato scorso in piazza Mercato, si protrarranno fino a sabato 26, ogni giorno, dalle 15, nei pressi dell’area verde della chiesetta di Santa Paola Frassinetti.