I vini del Sud protagonisti del Concorso enologico internazionale “Città del vino 2022″ andato in scena a Priocca, in Piemonte. Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania sono le regioni che hanno ottenuto più medaglie, insieme a Sardegna e Sicilia. Molti i punteggi a pari merito. Nel corso della gara sono state assegnate in totale 34 gran medaglie d’oro e 323 medaglie d’oro. I produttori calabresi, in particolare, tornano a casa con dieci riconoscimenti. [Continua in basso]
Concorso città del vino, Calabria regina del concorso
La Calabria è stata quindi la regina del concorso, con 5 Gran medaglie d’oro e 5 d’oro; segue la Campania con 3 gran medaglie d’oro e 14 d’oro. Bene anche il Lazio con 3 gran medaglie d’oro e 13 d’oro; la Puglia con 2 gran medaglie d’oro e 16 d’oro; la Basilicata con 2 gran medaglie e 7 medaglie d’oro; l’Abruzzo con una una gran medaglia e 9 d’oro. La Sardegna ha invece ottenuto 29 medaglie (2 gran oro e 27 d’oro), mentre la Sicilia con i suoi 9 oro conferma la sua vocazione.
Calabria, le aziende con Gran medaglia d’oro
La gran medaglia d’oro è stata conquistata da cinque aziende calabresi:
- Feudo dei Sanseverino con “Mastro Terenzio”, moscato bianco, Saracena (Cosenza)
- Cantina Artese con Aurum Deum – Zibibbo Passito 2020, Portosalvo (Vibo Valentia)
- Feudo dei Sanseverino, Moscato passito al Governo di Saracena.
- Cantina Piacentini con vino Rodolfo, terre di Cosenza colline del Crati.
- L’azienda Barone Macrì con il suo Centocamere Passito, Locri.
Medaglie d’oro ottenute dai produttori calabresi
Ottengono la medaglia d’oro invece:
- L’azienda agricola Baccellieri con il “Greco di Bianco”, Reggio Calabria.
- L’azienda Termine Grosso di Antonio Giglio Verga con “Don Fabrizio anniversario” 2017, Roccabernarda.
- L’azienda Termine Grosso di Antonio Giglio Verga con “Donnanò”, greco bianco, Reggio Calabria.
- L’azienda Barone Macri con “Centocamere Rosè”, Nerello Mascalese, Locri.
- L’azienda Brigante Vigneti & Cantina con il suo “Essenzo rosso”, Calabria igt, Cirò.