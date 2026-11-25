Oltre 380mila euro per sostenere chi ha difficoltà a pagare l'affitto, ma le risorse disponibili, nonostante l'incremento della dotazione finanziaria inizialmente prevista, non bastano a soddisfare tutte le richieste. L'Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia ha approvato l'elenco definitivo delle domande finanziabili nell'ambito del programma “Una casa per tutti”, misura finalizzata a contrastare il disagio abitativo e a sostenere le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale.

Delle 128 posizioni riportate nella graduatoria allegata alla determinazione dirigenziale del 23 novembre, 113 risultano integralmente finanziabili e una soltanto in parte, mentre altri 13 richiedenti, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno attendere l'eventuale disponibilità di ulteriori risorse. Un'altra istanza è stata invece esclusa per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, a seguito del cambio di residenza e del relativo contratto di locazione comunicato dal beneficiario.

Quasi 16mila euro in più dalla Regione

L'intervento, finanziato nell'ambito del Programma regionale Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, può contare su una dotazione complessiva di 380.250,26 euro. Inizialmente all'Ambito vibonese erano stati assegnati poco più di 364mila euro, successivamente incrementati dalla Regione Calabria attraverso la redistribuzione delle economie accertate in sede di riparto tra gli Ambiti territoriali sociali che avevano manifestato un fabbisogno superiore alle disponibilità.

Un'integrazione di 15.853,08 euro che ha consentito di ampliare la platea delle domande finanziabili, senza tuttavia riuscire a garantire una copertura integrale delle istanze ammesse.

Emblematico, in questo senso, il caso del richiedente collocato al 115esimo posto della graduatoria, al quale potranno essere riconosciuti soltanto 749,94 euro, corrispondenti a due mensilità da 300 euro ciascuna e a una terza mensilità parziale da 149,94 euro.

I contributi saranno versati direttamente ai proprietari

Particolari anche le modalità di erogazione del beneficio. Le somme destinate a sostenere le spese per l'affitto non saranno versate direttamente agli inquilini, ma ai proprietari degli immobili, attraverso bonifici bancari con cadenza bimestrale. I pagamenti saranno effettuati dopo l'espletamento delle procedure di presa in carico dei beneficiari da parte del Servizio sociale professionale dell'Ambito.

Quasi sette mesi dal bando alla definizione dei contributi

La pubblicazione dell'elenco delle domande finanziabili arriva a quasi sette mesi dall'avvio della procedura. L'avviso pubblico risale infatti al 27 aprile scorso, mentre il primo luglio era stata approvata la graduatoria provvisoria, seguita da quella definitiva del 27 luglio. Il riparto definitivo delle risorse regionali è stato poi approvato il 28 ottobre e parzialmente rettificato il 5 novembre.

Resta aperta una possibilità per i 13 richiedenti che, pur avendo superato positivamente la selezione, non potranno al momento beneficiare del sostegno economico. In caso di ulteriori stanziamenti regionali o di economie di spesa, l'Ambito procederà infatti allo scorrimento della graduatoria, dando priorità al beneficiario il cui contributo risulta attualmente finanziato soltanto in parte.